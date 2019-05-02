Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.
«Сегодня по ходатайству следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом г. Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Как уточнила Волк, с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики.
По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их стоимость. При этом деньги выводились через подконтрольные им фирмы и обналичивались.