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13:04 (мск), источник: РИА Новости

Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Министр экономики и территориального развития Дагестана арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей на закупках мебели и компьютеров для нужд многофункционального центра республики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики.

«Сегодня по ходатайству следственной части Следственного управления МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом г. Махачкалы в отношении задержанного министра экономики и территориального развития Республики Дагестан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Как уточнила Волк, с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их стоимость. При этом деньги выводились через подконтрольные им фирмы и обналичивались.

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