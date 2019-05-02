15:51 (мск), источник: Lenta.Ru
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws.
Вредное выделение нашли около бельгийского
Лучше сделать это до того, когда утечка газа будет масштабной.
Сообщается, что общий вес найденного груза оценивается в 35 тысяч тонн.
В 2010 году немецкие экологи назвали Балтийское и Северное моря «бомбами с замедленным механизмом», представляющими опасность для людей и окружающей среды
Иприт (он же горчичный газ) — химическое соединение с формулой S (CH2CH2Cl)2, боевое отравляющее вещество
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