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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой

Утечку горчичного газа (иприта) из найденных бомб времен Первой мировой войны обнаружили в водах Северного моря. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws.

Источник: www.hln.be

Вредное выделение нашли около бельгийского города-курорта Конкке Хейст. Губернатор провинции Западная Фландрия Филипп Де Бакер призвал очистить море от «кладбища» боеприпасов.

Лучше сделать это до того, когда утечка газа будет масштабной.

Сообщается, что общий вес найденного груза оценивается в 35 тысяч тонн.

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В 2010 году немецкие экологи назвали Балтийское и Северное моря «бомбами с замедленным механизмом», представляющими опасность для людей и окружающей среды из-за сотен тысяч тонн боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн. По данным экспертов, в одних немецких территориальных водах этих морей находятся от 400 тысяч до 1,3 миллиона тонн боеприпасов, среди них бомбы с отравляющими веществами.

Иприт (он же горчичный газ) — химическое соединение с формулой S (CH2CH2Cl)2, боевое отравляющее вещество кожно-нарывного и цитотоксического действия. Поражает слизистые оболочки глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей даже при незначительных концентрациях вещества, а при более высоких, кроме местных поражений, наблюдается общее отравление организма. Попадание в глаза может привести к слепоте, на кожу — вызвать нарывы, в желудочно-кишечный тракт — резкие боли в желудке, слюнотечение, тошноту, рвоту и диарею (временами с кровью).

В ноябре 2018 года сообщалось, что сотни жителей итальянской Болоньи и ее пригородов покинули свои дома из-за угрозы взрыва бомбы времен Второй мировой войны.

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