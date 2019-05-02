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22:52 (мск), источник: Интерфакс

Начальника брянской полиции обвинили в превышении полномочий

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Следственное управление СК РФ по Брянской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий начальнику УМВД России по городу Брянску и бывшему начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, сообщает пресс-служба СУ СК.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, осенью 2018 года они, не имея на то оснований, приняли решение о возврате партии табачной продукции стоимостью не менее 4,5 млн. руб., ранее изъятой в рамках уголовного дела в связи с неправомерным ввозом на территорию страны.

В свою очередь, пресс-служба УМВД России по Брянской области сообщает, что обвинение предъявлено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД.

«УМВД России по Брянской области в 2018—2019 годах было пресечено более 30 фактов незаконного ввоза в РФ алкогольной и табачной продукции, по которым были возбуждены уголовные дела, к ответственности привлечены 43 человека, сумма предотвращенного ущерба составила более 30 млн руб. В ходе расследования одного из уголовных дел прокуратурой области был установлен факт нарушения порядка хранения и выдачи изъятой продукции, материалы для проверок были направлены в СУ СК и оперативно-розыскную часть собственной безопасности УМВД России по Брянской области», — говорится в сообщении.

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