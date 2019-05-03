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10:28 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Крыму ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, шар удалось посадить, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антон Охрименко.

Инцидент произошел утром в пятницу в Феодосии на юго-востоке Крыма.

«С утра к нам поступило сообщение, что на воздушном шаре в открытое море уносит ребенка», — сказал Охрименко.

По его словам, нештатная ситуация возникла в результате неудачного приземления воздушного шара, на котором каталась семья из четырех человек плюс инструктор.

«При приземлении получилось так, что четыре взрослых человека оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребенок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря», — сказал Охрименко.

По его словам, для спасения ребенка были подняты все службы экстренного реагирования.

«К счастью, шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии. С ребенком все нормально», — сказал Охрименко.
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