В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море

Инцидент произошел утром в пятницу в Феодосии на юго-востоке Крыма.
«С утра к нам поступило сообщение, что на воздушном шаре в открытое море уносит ребенка», — сказал Охрименко.
По его словам, нештатная ситуация возникла в результате неудачного приземления воздушного шара, на котором каталась семья из четырех человек плюс инструктор.
«При приземлении получилось так, что четыре взрослых человека оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребенок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря», — сказал Охрименко.
По его словам, для спасения ребенка были подняты все службы экстренного реагирования.
«К счастью, шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии. С ребенком все нормально», — сказал Охрименко.