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11:33 (мск), источник: РИА Новости

Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили «десятки» из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.

Данные о пострадавших в результате более чем часового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.

«На этот час около 90 пусков зафиксировано из сектора Газа по израильской территории. Расчеты (систем ПРО) “Железный купол” перехватили десятки из них», — сказано в релизе.

В ответ израильские танки атаковали несколько позиций боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС. Ранее военные сообщали об ударах с воздуха по пусковым установкам палестинских ракетчиков.

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