Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

11:33 (мск), источник: РИА Новости
Данные о пострадавших в результате более чем часового обстрела, сорвавшего месячное затишье, пока не поступали.
«На этот час около 90 пусков зафиксировано из сектора Газа по израильской территории. Расчеты (систем ПРО) “Железный купол” перехватили десятки из них», — сказано в релизе.
В ответ израильские танки атаковали несколько позиций боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС. Ранее военные сообщали об ударах с воздуха по пусковым установкам палестинских ракетчиков.