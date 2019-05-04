19:59 (мск), источник: Daily Storm
КГБ Белоруссии обвинил экс-начальника охраны Лукашенко в получении взятки
Андрей Втюрин подозревается в получении почти 150 тысяч долларов от российской коммерческой структуры.
Следственное управление Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предъявило обвинение
«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 (“Получение взятки”) УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу», — сообщает
Взяткодателю предъявлено обвинение в даче взятки, пояснили в ведомстве. «Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в комитете и уточнили, что
Ранее СМИ сообщали, что в условиях напряженных отношений с Москвой белорусский президент Александр Лукашенко начал большую зачистку в верхних эшелонах власти и силовых структурах.
По версии ряда СМИ, Андрей Втюрин считается одним из приближенных к Лукашенко россиян и выпускников российских военных ВУЗов. В 1971 году он окончил Саратовское высшее военное училище МВД РФ. С 1995 года поступил в службу безопасности белорусского президента, которую возглавлял в период с 2007-го по 2014 год. После этого Втюрин был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. 24 апреля Лукашенко своим указом снял его с этой должности за «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».