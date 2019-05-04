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19:59 (мск), источник: Daily Storm

КГБ Белоруссии обвинил экс-начальника охраны Лукашенко в получении взятки

Андрей Втюрин подозревается в получении почти 150 тысяч долларов от российской коммерческой структуры.

Следственное управление Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предъявило обвинение экс-начальнику охраны президента страны Александра Лукашенко и бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности республики Андрею Втюрину в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба КГБ. Накануне он был задержан с поличным при получении от российской коммерческой структуры почти 150 тысяч долларов за содействие в продвижении ее интересов в республике, уточнили в ведомстве.

«Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 (“Получение взятки”) УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу», — сообщает пресс-служба ведомства.

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В КГБ Белоруссии проинформировали, что накануне Втюрин был задержан с поличным «при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры “Г” за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь».

Взяткодателю предъявлено обвинение в даче взятки, пояснили в ведомстве. «Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в комитете и уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.

Ранее СМИ сообщали, что в условиях напряженных отношений с Москвой белорусский президент Александр Лукашенко начал большую зачистку в верхних эшелонах власти и силовых структурах.

«Росбалт» со ссылкой на источник в силовых структурах Белоруссии писал, что Втюрин был задержан за «неоднократные и многочисленные сливы информации российским ФСБ и ФСО».
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По версии ряда СМИ, Андрей Втюрин считается одним из приближенных к Лукашенко россиян и выпускников российских военных ВУЗов. В 1971 году он окончил Саратовское высшее военное училище МВД РФ. С 1995 года поступил в службу безопасности белорусского президента, которую возглавлял в период с 2007-го по 2014 год. После этого Втюрин был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. 24 апреля Лукашенко своим указом снял его с этой должности за «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

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