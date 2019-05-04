У посольства в Минске нет данных о задержании россиян за взятки

«В консульский отдел посольства официального уведомления о задержании российских граждан по этим делам не поступало», — сообщил Маскалев.
Ранее в субботу КГБ Белоруссии сообщил о задержании бывшего замгоссекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина за взятку в размере 148,6 тысячи долларов от представителя российской коммерческой структуры.
По данным ведомства, представителю этой структуры предъявлено обвинение в даче взятки, вину он признал «в полном объеме», к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, был задержан гендиректор госоператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов, который обвиняется в получении взятки в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Как отмечали в ведомстве, взяткодателем является гражданин РФ, по этому эпизоду он сотрудничает со следствием.