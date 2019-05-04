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13:31 (мск), источник: РИА Новости

У посольства в Минске нет данных о задержании россиян за взятки

МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Консульский отдел посольства РФ в Белоруссии пока не получал официального уведомления о россиянах, задержанных спецслужбами республики в рамках двух последних уголовных дел о коррупции, заявил РИА Новости в субботу пресс-секретарь дипломатической миссии Алексей Москалев.

Источник: Reuters

«В консульский отдел посольства официального уведомления о задержании российских граждан по этим делам не поступало», — сообщил Маскалев.

Ранее в субботу КГБ Белоруссии сообщил о задержании бывшего замгоссекретаря Совбеза республики Андрея Втюрина за взятку в размере 148,6 тысячи долларов от представителя российской коммерческой структуры.
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По данным ведомства, представителю этой структуры предъявлено обвинение в даче взятки, вину он признал «в полном объеме», к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, был задержан гендиректор госоператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов, который обвиняется в получении взятки в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования. Как отмечали в ведомстве, взяткодателем является гражданин РФ, по этому эпизоду он сотрудничает со следствием.

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