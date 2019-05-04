Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа

15:19 (мск), источник: РИА Новости
Военные продолжают наносить удары в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. Бомбардировка направлена на объекты двух основных группировок анклава — движения ХАМАС и союзного ему «Исламского джихада».
По подсчетам военных, боевики с утра выпустили около 90 ракет по южным регионам Израиля. Один из снарядов попал в жилой дом в поселке около города Ашкелона.
В пятницу палестинский снайпер ранил двух солдат, в ответ израильская авиация атаковала позиции боевиков в секторе Газа. При этом погибли трое палестинцев, еще 50 были ранены в столкновениях с военными на границе.
Второго мая израильские военные засекли запуск ракет или мин из сектора Газа после того, как сами атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на прилетевшие из анклава воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.
Эти удары стали самой масштабной эскалацией с конца марта, когда при посредничестве Египта правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.