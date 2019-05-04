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15:19 (мск), источник: РИА Новости

Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Источник: РИА Новости

Военные продолжают наносить удары в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. Бомбардировка направлена на объекты двух основных группировок анклава — движения ХАМАС и союзного ему «Исламского джихада».

По подсчетам военных, боевики с утра выпустили около 90 ракет по южным регионам Израиля. Один из снарядов попал в жилой дом в поселке около города Ашкелона.

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Ситуация в секторе Газа

В пятницу палестинский снайпер ранил двух солдат, в ответ израильская авиация атаковала позиции боевиков в секторе Газа. При этом погибли трое палестинцев, еще 50 были ранены в столкновениях с военными на границе.

Второго мая израильские военные засекли запуск ракет или мин из сектора Газа после того, как сами атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на прилетевшие из анклава воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.

Эти удары стали самой масштабной эскалацией с конца марта, когда при посредничестве Египта правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

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