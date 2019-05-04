В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

«В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало», — пояснил он.
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
До этого сообщалось, что другой россиянин был арестован в рамках дела, возбужденного по аналогичному эпизоду в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. По информации КГБ, белорус был задержан с поличным при получении 148,6 тысячи долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в республике.