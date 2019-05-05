00:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Израиль в ответ на обстрелы поразил 120 целей в секторе Газа
Израильские военные нанесли удары в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская
«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.
По данным
По данным израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков. Трое палестинцев, в том числе годовалый ребенок и его беременная мать, погибли в секторе Газа при налетах, сообщил «РИА Новости»
В ответ на массированные ракетные обстрелы Израиль закрыл два КПП на границе с анклавом и упразднил зону для рыбной ловли для палестинцев.
Ранее посол Израиля в России Гарри Корен рассказал о ракетных обстрелах из сектора Газа.