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00:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль в ответ на обстрелы поразил 120 целей в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: AP 2019

«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

По данным пресс-службы, с утра из сектора Газа по Израилю были запущены не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». По данным израильской полиции, в результате обстрелов ранения получили двое израильтян.

По данным израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков. Трое палестинцев, в том числе годовалый ребенок и его беременная мать, погибли в секторе Газа при налетах, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

В ответ на массированные ракетные обстрелы Израиль закрыл два КПП на границе с анклавом и упразднил зону для рыбной ловли для палестинцев.

Ранее посол Израиля в России Гарри Корен рассказал о ракетных обстрелах из сектора Газа.

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