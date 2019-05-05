СМИ: на Алтае врач не принял пациента и посоветовал «вызвать ему попа»

По ее словам, в четверг ее деду стало плохо, он начал кашлять кровью и задыхаться. Врачи скорой помощи поставили мужчине кровеостанавливающий укол и рекомендовали немедленную госпитализацию, после чего родные отвезли его в городскую больницу, где им вызвали дежурного хирурга. Мужчину сопровождала его внучка.
По словам женщины, врач стал расспрашивать деда, в чем заключается проблема, однако мужчина не смог ему ответить, поскольку «даже не мог говорить».
«Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — добавила она.
Внучка пациента уточнила, что сотрудник больницы продолжал высказывать оскорбления в их адрес, однако через 40 минут из реанимации пришел врач, и больному назначили рентген-снимок, а также приняли решение о его госпитализации.
Как рассказали родные пациента, ему диагностировали прободную язву с внутренним кровотечением, из-за чего ему потребовалась откачка крови из легких. На данный момент состояние мужчины оценивают как тяжелое.
В Минздраве Алтайского края отреагировали на сообщение СМИ и довели информацию об инциденте до исполняющего обязанности главного врача. Как отмечается на сайте ведомства, дежурный врач заявил, что пациента «приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза», однако рассмотрение случая «взято на контроль».
Также проверку начали следователи следственного управления СКР по Алтайскому краю.