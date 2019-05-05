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01:18 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: на Алтае врач не принял пациента и посоветовал «вызвать ему попа»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа», пишут местные СМИ со ссылкой на внучку пациента.

Источник: РИА Новости

По ее словам, в четверг ее деду стало плохо, он начал кашлять кровью и задыхаться. Врачи скорой помощи поставили мужчине кровеостанавливающий укол и рекомендовали немедленную госпитализацию, после чего родные отвезли его в городскую больницу, где им вызвали дежурного хирурга. Мужчину сопровождала его внучка.

По словам женщины, врач стал расспрашивать деда, в чем заключается проблема, однако мужчина не смог ему ответить, поскольку «даже не мог говорить».

«Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — добавила она.
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Внучка пациента уточнила, что сотрудник больницы продолжал высказывать оскорбления в их адрес, однако через 40 минут из реанимации пришел врач, и больному назначили рентген-снимок, а также приняли решение о его госпитализации.

Как рассказали родные пациента, ему диагностировали прободную язву с внутренним кровотечением, из-за чего ему потребовалась откачка крови из легких. На данный момент состояние мужчины оценивают как тяжелое.

В Минздраве Алтайского края отреагировали на сообщение СМИ и довели информацию об инциденте до исполняющего обязанности главного врача. Как отмечается на сайте ведомства, дежурный врач заявил, что пациента «приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза», однако рассмотрение случая «взято на контроль».

Также проверку начали следователи следственного управления СКР по Алтайскому краю.

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