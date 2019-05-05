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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию заподозрили в нелегальной транспортировке граждан Вьетнама

В Великобритании выявили потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама, въехавших в страну через Россию. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на отчет британского МВД (Хоум-офис).

По данным издания, преступные группировки используют российские туристические визы, чтобы нелегально перевозить социально незащищенных граждан Вьетнама в Великобританию. Преступники берут за свои услуги до 34 тысяч фунтов стерлингов (более 2,9 миллиона рублей). Россия используется в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.

Чтобы отработать заявленную сумму, мигранты вынуждены заниматься нелегальным трудом, в частности работой на фермах по производству наркотиков.

Кроме того, уточняется, что женщины и дети уязвимы для сексуальной эксплуатации.

По приезде мигрантам обещают работу в парикмахерском салоне в Лондоне, зарплату в размере 1,5 тысячи фунтов стерлингов (128 тысяч рублей) и покрытие расходов на проживание. На руках у них остаются паспорта с визами, позволяющими им путешествовать по России.

Уточняется, что в 2017 году по этой схеме в Россию въехали около 43 тысяч мигрантов из Вьетнама.

В апреле представитель ГРУ Генштаба России генерал-майор Сергей Ковалев заявил, что около 20 тысяч экстремистов проникают в Европу под видом беженцев. Он также отметил, что число мигрантов в Европе создает серьезные экономические и социальные проблемы.

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