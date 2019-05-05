Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь.
«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 миллионов кувейтских динар», — пояснил Сидоров.
В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.
Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им были предъявлены обвинения растрата средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.