Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый курс Зеленского вызвал настоящий переполох на Украине
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Мужчина поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Дикие заросли: звезды с небритыми подмышками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктРегулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые
Донбасс сегодня: силы ООС понесли катастрофические потери
Делегация из США отчиталась об увиденном в Крыму
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой»
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Почему малая авиация спасет страну от коллапса
Дикие заросли: звезды с небритыми подмышками
25 женственных образов для жаркого лета
На Земле начинается глобальный шторм?
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Фоторепортажи
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
15:38 (мск), источник: Ведомости

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.

Источник: AFP 2019

По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 миллионов кувейтских динар», — пояснил Сидоров.

Видео
Делом россиянки в Кувейте занялись МИД и Госдеп

В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им были предъявлены обвинения растрата средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.

 Путин поручил добиться участия всей российской команды в Олимпиаде-2020
Зеленский ответил на слова Путина об «общем» между Россией и Украиной
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле
Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина
Одним свободу, другим — религиозный плен: как живут американки
Ученые узнали, почему Леонардо да Винчи не закончил картины
Темнокожие женщины победили в трех главных конкурсах красоты США
Спорт
Сколько стоили чемпионства «Зенита»: считаем деньги Платили меньше, чем вам кажется
Hi-Tech
Винтокрылые гиганты: самые большие вертолеты мира Из СССР и США.
Авто
О, счастливчик! Необычные находки в старых гаражах (фото, видео) Многим знакомо непередаваемое словами чувство радости от найденной в кармане весенней куртки купюры. А теперь представьте: только что приобретенный гараж, а там «забытый»… автомобиль. Думаете, это невозможно?
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Муж и сын. Не хватает эмоций уже 169
Нелепые потери 156
Неприятный запах 130
Куча вопросов)) 130
Леди
Ольга Бузова пришла на концерт к Криду в ультракоротком платье Певица вышла в свет в откровенном наряде.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь