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19:50 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших в столичном аэропорту превысило десять человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в службе Скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

«По наряду скорой больше 10 пострадавших», — сказал он.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Между тем, руководитель дирекции по связям с общественностью АО «Международный аэропорт «Шереметьево» сообщила «Интерфаксу», что в воздушной гавани проводится спасательная операция на борту самолета, совершившего жесткую посадку.

«Проводится аварийно-спасательная работа (с самолетом SSJ-100 — ИФ), больше пока ничего не могу добавить», — сказала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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