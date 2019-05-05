Число пострадавших в столичном аэропорту превысило десять человек

«По наряду скорой больше 10 пострадавших», — сказал он.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Между тем, руководитель дирекции по связям с общественностью АО «Международный аэропорт «Шереметьево» сообщила «Интерфаксу», что в воздушной гавани проводится спасательная операция на борту самолета, совершившего жесткую посадку.
«Проводится аварийно-спасательная работа (с самолетом SSJ-100 — ИФ), больше пока ничего не могу добавить», — сказала она.
Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.