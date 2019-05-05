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20:13 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о погибших в результате аварийного приземления Superjet-100

В результате пожара на борту самолета Superjet-100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево есть погибшие.

Источник: РИА "Новости"

Проект Baza сообщил о 12-ти погибших, агентство «Москва» — о десяти, ТАСС — об одном. «Интерфакс» сообщил о 10 пострадавших. Позже МЧС РФ подтвердили информацию о шести пострадавших в результате пожара.

Источник «РИА Новости» сообщил, что все 78 пассажиров и экипаж были эвакуированы. При этом источник «Интерфакса» рассказал, что спасатели пытаются найти выживших в хвостовой части самолета. «Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС со ссылкой на источники отметил, что самолет был произведен в 2018 году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания самолета.

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Самолет должен был вылететь в Мурманск. Источники российских информационных агентств сообщали, что одной из причин пожара на борту стала неисправность электрооборудования.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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