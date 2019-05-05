Синоптики назвали грозу возможной причиной возгорания самолета «Аэрофлота»

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадало несколько человек, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)».
«Судя по тем признакам, что загорелся не двигатель, а электропроводка и садился он уже на посадку в горящем виде, вполне вероятно, что гроза могла стать причиной. Так как там были грозовые облака высотой до 9−10 тысяч метров», — сказал Тишкоцев.
Он отметил, что молния часто прожигает в корпусе самолета отверстие до 15−20 сантиметров в диаметре, это и приводит к фатальным последствиям.
Тишковец добавил, что сказать наверняка можно только после проведения расследования, но гроза может рассматриваться как основополагающая причина произошедшего.
Ранее в воскресенье во всем Московском регионе прошли грозы с ливнем и порывистым ветром.