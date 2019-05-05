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20:32 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики назвали грозу возможной причиной возгорания самолета «Аэрофлота»

МОСКВА 5 мая — РИА Новости. Гроза могла стать причиной возгорания в севшем в Шереметьево самолете, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: РИА "Новости"

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадало несколько человек, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)».

«Судя по тем признакам, что загорелся не двигатель, а электропроводка и садился он уже на посадку в горящем виде, вполне вероятно, что гроза могла стать причиной. Так как там были грозовые облака высотой до 9−10 тысяч метров», — сказал Тишкоцев.

Он отметил, что молния часто прожигает в корпусе самолета отверстие до 15−20 сантиметров в диаметре, это и приводит к фатальным последствиям.

Тишковец добавил, что сказать наверняка можно только после проведения расследования, но гроза может рассматриваться как основополагающая причина произошедшего.

Ранее в воскресенье во всем Московском регионе прошли грозы с ливнем и порывистым ветром.

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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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