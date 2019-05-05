21:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолет. Разработан в середине 2000-х годов и производится АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Сгоревший в Шереметьево Sukhoi Superjet 100−95 с бортовым номером RA-89098 совершил первый полет 21 июня 2017 года. С 28 сентября того же года эксплуатировался авиакомпанией «Аэрофлот». За это время самолет совершил 1525 рейсов, общий налет — 3183 часа.
Длина самолета — около 30 м, высота — 10,3 м. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета в базовой конфигурации — около 3 тыс. км. Максимальная высота потела — 12,2 км. В апреле 2018 года представители ГСС анонсировали разработку до 2022 года укороченной модификации SSJ вместимостью 75 кресел. Цена по каталогу — $35 млн. Самолет использует значительную часть зарубежных комплектующих, в частности двигатель SaM146 французской Safran.
Коммерческая эксплуатация SSJ 100 началась в 2011 году. По данным на апрель 2019 года, всего выпущено 186 самолетов. Крупнейшие эксплуатанты — «Аэрофлот» и мексиканская авиакомпания Interjet. Один SSJ 100 разбился в Индонезии в 2012 году во время демонстрационного полета, погибли 45 человек. Также неоднократно сообщалось о других инцидентах с самолетами этого типа.