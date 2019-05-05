Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткие фото: как выглядит завод в Волгограде
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Современные акушерки vs повитухи: 6 отличий
Снова в форме: Климова на съемках военного сериала
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продуктРегулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые
Даю вам 24 часа: депутат ВР записал видеобращение к Зеленскому
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Эмилия Кларк: «Никто не в восторге от раздевания перед камерой»
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Почему малая авиация спасет страну от коллапса
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
Светлана Лобода показала роскошную фигуру в смелом купальнике
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Сборная России отказалась от призовых из-за долга
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Фоторепортажи
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
10Обострение ситуации в Каракасе
21:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet 100

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за пожара на борту. История и ТТХ лайнера — в материале «Ъ».

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолет. Разработан в середине 2000-х годов и производится АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Сгоревший в Шереметьево Sukhoi Superjet 100−95 с бортовым номером RA-89098 совершил первый полет 21 июня 2017 года. С 28 сентября того же года эксплуатировался авиакомпанией «Аэрофлот». За это время самолет совершил 1525 рейсов, общий налет — 3183 часа.

Длина самолета — около 30 м, высота — 10,3 м. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета в базовой конфигурации — около 3 тыс. км. Максимальная высота потела — 12,2 км. В апреле 2018 года представители ГСС анонсировали разработку до 2022 года укороченной модификации SSJ вместимостью 75 кресел. Цена по каталогу — $35 млн. Самолет использует значительную часть зарубежных комплектующих, в частности двигатель SaM146 французской Safran.

Коммерческая эксплуатация SSJ 100 началась в 2011 году. По данным на апрель 2019 года, всего выпущено 186 самолетов. Крупнейшие эксплуатанты — «Аэрофлот» и мексиканская авиакомпания Interjet. Один SSJ 100 разбился в Индонезии в 2012 году во время демонстрационного полета, погибли 45 человек. Также неоднократно сообщалось о других инцидентах с самолетами этого типа.

В Шереметьеве при посадке загорелся самолет
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 Россия отозвала посла из Белоруссии
Западные лидеры отказались приезжать на парад в День Победы
СК подтвердил гибель 13 человек в катастрофе в Шереметьево
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории» (видео)
В Мурманске открыли горячую линию после ЧП в Шереметьево
Помпео: России придется свернуть свое присутствие в Венесуэле
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Ученые узнали, почему Леонардо да Винчи не закончил картины
Американка нарисовала на губах Дейенерис и Джона Сноу (фото)
Спорт
ЦСКА потерял важные очки в столичном дерби с «Динамо» Команды в третий раз в истории чемпионатов России сыграли вничью со счетом 2:2
Hi-Tech
Винтокрылые гиганты: самые большие вертолеты мира Из СССР и США.
Авто
Короли скорости: самые быстрые пассажирские самолеты В шестидесятые годы прошлого века будущее гражданской авиации виделось примерно таким: лайнеры будут летать со скоростью 2500-3000 км/ч, а межконтинентальные перелеты будут занимать пару часов
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Сколько стоит отдых на пляже? 261
Нелепые потери 178
Тopт... 152
Неприятный запах 142
Леди
Ольга Бузова пришла на концерт к Криду в ультракоротком платье Певица вышла в свет в откровенном наряде.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь