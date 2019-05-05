Горячую линию открыли для родственников пассажиров сгоревшего самолета в «Шереметьеве»

В воскресенье в 18:32 произошло авиационное происшествие с пассажирским самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьеве». Рейс SU-1492 вылетел в плановом режиме по маршруту Москва -Мурманск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. В 18:30 лайнер совершил жесткую посадку, затем загорелся.
«Сведения о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются, информация будет представлена позднее. Для родственников пассажиров открыт телефон горячей линии: +7 (495)232−65−40», — говорится в сообщении.
На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью.