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21:17 (мск), источник: РИАМО

Горячую линию открыли для родственников пассажиров сгоревшего самолета в «Шереметьеве»

РИАМО — 5 мая. Для родственников и близких пассажиров самолета «Аэрофлота», который загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», открыли горячую линию, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В воскресенье в 18:32 произошло авиационное происшествие с пассажирским самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьеве». Рейс SU-1492 вылетел в плановом режиме по маршруту Москва -Мурманск. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. В 18:30 лайнер совершил жесткую посадку, затем загорелся.

«Сведения о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются, информация будет представлена позднее. Для родственников пассажиров открыт телефон горячей линии: +7 (495)232−65−40», — говорится в сообщении.

На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медицинской помощью.

В Шереметьеве при посадке загорелся самолет
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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