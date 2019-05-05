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21:27 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманске открыли горячую линию после ЧП в Шереметьево

МУРМАНСК, 5 мая — РИА Новости. Горячая линия заработала на базе телефона доверия ГУ МЧС по Мурманской области после возгорания самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, летевшего из Шереметьево в Мурманск, сообщается на сайте регионального МЧС.

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«На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Мурманской области открыта горячая линия — 8 (815 2) 399−999», — сообщается на сайте.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Facebook написал, что бригады психологов выехали в мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родственникам и близким тех, кто летел этим бортом.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу. Воздушное судно из-за пожара выгорело полностью.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

В Шереметьеве при посадке загорелся самолет
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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