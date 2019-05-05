В Мурманске открыли горячую линию после ЧП в Шереметьево

«На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Мурманской области открыта горячая линия — 8 (815 2) 399−999», — сообщается на сайте.
Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Facebook написал, что бригады психологов выехали в мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родственникам и близким тех, кто летел этим бортом.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
Пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу. Воздушное судно из-за пожара выгорело полностью.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.