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21:47 (мск), источник: РИА Новости

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета «Аэрофлота» в Шереметьево.

Пожар на борту SSJ 100 в Шереметьево. Оперативная информация
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU −1492 Международного аэропорта Шереметьево
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Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Пассажиры покидали самолет по надувному трапу. Судно из-за пожара выгорело полностью.

СК возбудил уголовное дело по статье УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Шереметьеве при посадке загорелся самолет
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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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