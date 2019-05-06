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00:55 (мск), источник: Интерфакс

Семьям погибших при аварийной посадке Superjet выплатят около 2 млн рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Ущерб жизни пассажиров, летевшими аварийным самолетом рейса SU1492 Москва-Мурманск, будут возмещаться в размере до 2,025 млн рублей, согласно договору «Аэрофлота» со страховой компанией «АльфаСтрахование», сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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При причинении вреда здоровью компания возмещает до 2 млн рублей, уточнил президент ВСС.

Также перевозчик застраховал риски в страховой компании СОГАЗ. Какие риски страховал СОГАЗ, не уточняется.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево», по предварительным данным, погибли 13 человек.

Авария SSJ 100 в Шереметьево
Онлайн-трансляция
ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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