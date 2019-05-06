00:55 (мск), источник: Интерфакс
Семьям погибших при аварийной посадке Superjet выплатят около 2 млн рублей
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Ущерб жизни пассажиров, летевшими аварийным самолетом рейса SU1492
При причинении вреда здоровью компания возмещает до 2 млн рублей, уточнил президент ВСС.
В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В результате катастрофы в аэропорту «Шереметьево», по предварительным данным, погибли 13 человек.
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