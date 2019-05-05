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22:26 (мск), источник: РИА Новости

Капитан мурманской команды по «Что? Где? Когда?» спасся из горящего лайнера

МУРМАНСК, 5 мая — РИА Новости. Капитан мурманской команды игры «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко сообщил, что смог спастись из самолета, загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево, и отделался несколькими ушибами.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. Следователи сообщают о 13 погибших. Судно из-за пожара выгорело полностью.

На своей странице в Facebook Савченко разместил видео горящего самолета и написал небольшое сообщение. «Это мой самолет. Сухой суперджет, рейс Москва — Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Соболезнования всем пострадавшим… Upd со мной все окей. Жив, пара ушибов», — написал он.

В Шереметьеве при посадке загорелся самолет
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Как сообщил РИА Новости другой игрок этой команды Алексей Бакуменко, из всей команды «Норманны» в самолете был только Савченко.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил также на своей странице в соцсети, что в аэропорту Мурманска действует оперативный штаб, с родственниками работают психологи. В Шереметьево также работают представители Мурманской области.

Чибис пообещал, что всем пострадавшим будет отказана необходимая поддержка.

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