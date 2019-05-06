У аварийного Superjet отказала автоматика при повторном заходе на посадку

«Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку», — сказал источник.
Самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.
Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что ее самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Перевозчик «подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна», — также отмечает авиакомпания.
В свою очередь «Шереметьево», откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел «в плановом режиме» в 18:02, и «после взлета экипаж доложил о неисправности», приняв решение вернуться в аэропорт вылета.
Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.
«В 18:30 пассажирский лайнер совершил “жесткую” посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — говорится в сообщении «Шереметьево». «Авиационное происшествие» произошло в 18.32, добавляет аэропорт. На борту воздушного судна находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.
SSJ100, сгоревший в аэропорту Шереметьево (с заводским номером «95135» — ИФ), прошел плановое техническое обслуживание в апреле, (…) произведен в августе 2017 года.
производитель воздушного судна, АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)
«Самолет вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту», — заявили ГСС, добавив при этом, что «после “жесткой” посадки самолет выгорел полностью». «Представители компании (компании — ИФ) работают в составе комиссии по расследованию события», — также отмечается в сообщении.
«В 18:32 на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией», — говорится в сообщении «Шереметьево».
По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погибли 13 человек, есть пострадавшие. Большинство находившихся на борту 78 человек сумели эвакуироваться по аварийным трапам.
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