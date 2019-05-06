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00:10 (мск), источник: Интерфакс

У аварийного Superjet отказала автоматика при повторном заходе на посадку

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Отказ автоматики произошел при повторном заходе на посадку аварийного SSJ-100 в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку», — сказал источник.

Самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что ее самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU1492 в Мурманск, вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Перевозчик «подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна», — также отмечает авиакомпания.

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В свою очередь «Шереметьево», откуда вылетал борт, сообщил, что рейс вылетел «в плановом режиме» в 18:02, и «после взлета экипаж доложил о неисправности», приняв решение вернуться в аэропорт вылета.

Это подтверждает трекинг самолета на сайте FlightRadar24. Причем, согласно ним, самолет перед заходом на посадку ушел с глиссады на второй круг и совершал посадку после этого.

«В 18:30 пассажирский лайнер совершил “жесткую” посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание», — говорится в сообщении «Шереметьево». «Авиационное происшествие» произошло в 18.32, добавляет аэропорт. На борту воздушного судна находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа.

SSJ100, сгоревший в аэропорту Шереметьево (с заводским номером «95135» — ИФ), прошел плановое техническое обслуживание в апреле, (…) произведен в августе 2017 года.
производитель воздушного судна, АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС)

«Самолет вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту», — заявили ГСС, добавив при этом, что «после “жесткой” посадки самолет выгорел полностью». «Представители компании (компании — ИФ) работают в составе комиссии по расследованию события», — также отмечается в сообщении.

«В 18:32 на место происшествия прибыли аварийно-спасательная бригада, медицинские экипажи для экстренной эвакуации и оказания помощи пассажирам и членам экипажа. В кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы. В аэропорту создан оперативный штаб по управлению внештатной ситуацией», — говорится в сообщении «Шереметьево».

По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погибли 13 человек, есть пострадавшие. Большинство находившихся на борту 78 человек сумели эвакуироваться по аварийным трапам.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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