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23:28 (мск), источник: РИА Новости

Глава МЧС прибыл на место ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл на место жесткой посадки самолета в аэропорт «Шереметьево» для участия в работе оперативного штаба, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Из 78 человек, находившихся на борту Sukhoi Superjet 100 выжило 37 человек, сообщили в СК.
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«Евгений Зиничев прибыл на место жесткой посадки самолета в аэропорт “Шереметьево” для участия в работе оперативного штаба», — сказал собеседник агентства.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК в катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Минздрав сообщил о 7 пострадавших.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.
Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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