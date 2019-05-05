Глава МЧС прибыл на место ЧП в Шереметьево

«Евгений Зиничев прибыл на место жесткой посадки самолета в аэропорт “Шереметьево” для участия в работе оперативного штаба», — сказал собеседник агентства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК в катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Минздрав сообщил о 7 пострадавших.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.
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