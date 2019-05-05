23:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Superjet сгорел при посадке
Вынужденное возвращение в аэропорт привело к авиакатастрофе с человеческими жертвами.
Вечером в воскресенье произошла авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево. При экстренной посадке
Самолет SSJ 100, следовавший рейсом SU 1492 Москва—Мурманск, вылетел из Шереметьево в 18:03. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира. Самолет без проблем совершил разбег по
Примерно в 18:20 самолет, зайдя на второй круг, начал снижение.
По данным на момент написания заметки, в результате аварии погибли 12 пассажиров и бортпроводник, при этом разбор сгоревшей хвостовой части лайнера продолжался.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причины крушения самолета будет устанавливать и специальная комиссия, в которую войдут представители правительства, авиационной промышленности, а также сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры. Последним предстоит дать оценку действий как техников, готовивших SSJ 100 к полету, так и авиационных служб Шереметьево.
В «Аэрофлоте» заявили, что причиной пожара на самолете SSJ 100 рейса SU 1492 стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево.
Компания отмечает, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине», которая не называется. В «Аэрофлоте» собран кризисный штаб. Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми.
По словам собеседника «Ъ» в Росавиации, причиной возвращения самолета в аэропорт стала потеря связи.
После инцидента аэропорт Шереметьево был закрыт около часа, затем была открыта одна из двух
SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом
В то же время поломки до сих пор не приводили к возникновению аварийных ситуаций. Единственная катастрофа SSJ 100 произошла в испытательном полете в 2012 году
Однако тогда все завершилось благополучно. В остальном этот борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки), а сам он совершал преимущественно короткие — не более двух часов — перелеты.
По словам собеседников «Ъ», Росавиация на основе предварительного анализа обстоятельств катастрофы может принять решение о временном ограничении эксплуатации SSJ 100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая.
Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что ситуация может негативно сказаться на репутации и эксплуатанта, и производителя SSJ 100, но рынок будет делать выводы по итогам расследования. Решение Росавиации об ограничении эксплуатации SSJ, если оно будет принято, также будет сигналом для отрасли, добавляет он.
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах катастрофы, происшедшей в воскресенье с SSJ в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил
Иван Сафронов, Герман Костринский, Алексей Соковнин
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