Superjet сгорел при посадке

В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Из 78 человек, находившихся на борту Sukhoi Superjet 100, выжили 37 человек, сообщили в СК. Судьба остальных остается неизвестной.