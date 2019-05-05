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23:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Superjet сгорел при посадке

Вынужденное возвращение в аэропорт привело к авиакатастрофе с человеческими жертвами.

Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU −1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Из 78 человек, находившихся на борту Sukhoi Superjet 100, выжили 37 человек, сообщили в СК. Судьба остальных остается неизвестной.
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Вечером в воскресенье произошла авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево. При экстренной посадке из-за возникшей на борту неисправности загорелся Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 человек. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе два ребенка, еще около 20 получили травмы и ожоги. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

Самолет SSJ 100, следовавший рейсом SU 1492 Москва—Мурманск, вылетел из Шереметьево в 18:03. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира. Самолет без проблем совершил разбег по взлетно-посадочной полосе, успешно оторвался от земли и примерно в 18:07 достиг высоты в 3600 метров. В этот момент командир экипажа сообщил диспетчеру о возникших неполадках, запросив разрешение на экстренную посадку. Более ничего он сказать не успел из-за пропавшего радиообмена. К этому моменту скорость самолета составляла почти 650 км/ч.

По словам одних очевидцев, один из пассажиров якобы заметил возгорание в двигателе, о чем сообщил экипажу, другие говорят об ударе в самолет молнии, которая могла повредить электронику.
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Примерно в 18:20 самолет, зайдя на второй круг, начал снижение. Взлетно-посадочную полосу уже освободили для аварийной посадки. Сажать машину экипажу пришлось в критических обстоятельствах: на скорости около 300 км/ч, при плохой погоде, отсутствии связи с диспетчером и при максимальном посадочном весе (с полными баками). От жесткого удара о землю, по предварительным данным, одна из стоек шасси пробила топливный бак, и огонь моментально распространился на всю хвостовую часть самолета. По взлетно-посадочной полосе Superjet ехал, уже охваченный огнем. Экипаж проявил редкую выдержку: сразу же после того как машина остановилась, с обеих сторон были выброшены надувные трапы, по которым началась эвакуация пассажиров. Большинство из них успели захватить свои вещи. Вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и машины скорой помощи. Спасатели пытались пробиться в хвостовую часть салона, где могли оставаться люди.

По данным на момент написания заметки, в результате аварии погибли 12 пассажиров и бортпроводник, при этом разбор сгоревшей хвостовой части лайнера продолжался.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Причины крушения самолета будет устанавливать и специальная комиссия, в которую войдут представители правительства, авиационной промышленности, а также сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры. Последним предстоит дать оценку действий как техников, готовивших SSJ 100 к полету, так и авиационных служб Шереметьево.

В «Аэрофлоте» заявили, что причиной пожара на самолете SSJ 100 рейса SU 1492 стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево.

Компания отмечает, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине», которая не называется. В «Аэрофлоте» собран кризисный штаб. Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми.

По словам собеседника «Ъ» в Росавиации, причиной возвращения самолета в аэропорт стала потеря связи.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

После инцидента аэропорт Шереметьево был закрыт около часа, затем была открыта одна из двух взлетно-посадочных полос. Часть рейсов была перенаправлена в Домодедово.

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SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями, и долгого срока поставки запчастей.

В то же время поломки до сих пор не приводили к возникновению аварийных ситуаций. Единственная катастрофа SSJ 100 произошла в испытательном полете в 2012 году из-за ошибки пилотирования. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант SSJ 100 с 50 бортами в своем парке (считая сгоревший в Шереметьево). Как рассказал «Ъ» источник в авиационной промышленности, потерпевший крушение SSJ 100 (заводской номер 95135, регистрация RA-89098) был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и был передан «Аэрофлоту» в непосредственную эксплуатацию в сентябре 2017 года. Это был второй борт, приобретенный авиакомпанией в операционный лизинг по договору с «ВЭБ-лизингом», и 32-я по счету машина, купленная «Аэрофлотом», уточнил собеседник «Ъ».

По его информации, до ранее у этого самолета был только один серьезный отказ: в январе 2018 года во время снижения у него не выпустились закрылки.

Однако тогда все завершилось благополучно. В остальном этот борт, названный в честь башкирского поэта Мустая Карима, имел относительно небольшой налет (не более семи часов в сутки), а сам он совершал преимущественно короткие — не более двух часов — перелеты.

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По словам собеседников «Ъ», Росавиация на основе предварительного анализа обстоятельств катастрофы может принять решение о временном ограничении эксплуатации SSJ 100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая.

Генеральный директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что ситуация может негативно сказаться на репутации и эксплуатанта, и производителя SSJ 100, но рынок будет делать выводы по итогам расследования. Решение Росавиации об ограничении эксплуатации SSJ, если оно будет принято, также будет сигналом для отрасли, добавляет он.

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в причинах катастрофы, происшедшей в воскресенье с SSJ в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Даны все поручения по проведению максимально тщательного расследования, необходимые поручения, чтобы выяснить причину этого авиапроисшествия, — сообщил господин Песков.— Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы».

Иван Сафронов, Герман Костринский, Алексей Соковнин

Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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