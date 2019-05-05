СКР подтвердил, что 37 из 78 пассажиров Superjet выжили

«По предварительным данным, погибнуть мог 41 человек», — сказал источник.
Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила вечером в воскресенье, что из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», выжили только 37 человек.
«Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением
Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.
В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.
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