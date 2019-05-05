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5 мая, источник: Интерфакс

СКР подтвердил, что 37 из 78 пассажиров Superjet выжили

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
00:35 (мск)В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«По предварительным данным, погибнуть мог 41 человек», — сказал источник.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила вечером в воскресенье, что из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», выжили только 37 человек.

«Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек», — сказала Петренко в воскресенье «Интерфаксу».

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании «Аэрофлот» аварийно сел в столичном аэропорту «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
СКР подтвердил, что 37 из 78 пассажиров Superjet выжили
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