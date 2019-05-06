В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с самолетом SSJ-100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую. По данным ведомства, среди 37 выживших в катастрофе — 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, по данным flightradar24, совершил аварийную посадку через полчаса после взлета, в 18:30 мск. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Агентства, ссылаясь на источники, называют различные версии произошедшего. Источник ТАСС говорит, что основная версия возникновения возгорания на борту — удар молнии. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что лайнер загорелся после того, как при посадке ударился носом о
По словам источника «Интерфакса», после того, как самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию людей с задних рядов и они погибли в огне.
СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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