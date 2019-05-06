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00:35 (мск), источник: Ведомости

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

Самолет «Аэрофлота» сгорел при вынужденной посадке.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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В результате авиакатастрофы с самолетом SSJ-100 в «Шереметьево» погиб 41 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елену Марковскую. По данным ведомства, среди 37 выживших в катастрофе — 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Самолет «Аэрофлота», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, по данным flightradar24, совершил аварийную посадку через полчаса после взлета, в 18:30 мск. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

О том, почему произошла авиакатастрофа, официально не сообщалось.
В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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Агентства, ссылаясь на источники, называют различные версии произошедшего. Источник ТАСС говорит, что основная версия возникновения возгорания на борту — удар молнии. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что лайнер загорелся после того, как при посадке ударился носом о взлетно-посадачную полосу. По данным источника «РИА Новости» в Росавации, при посадке у самолета подломились стойки шасси, лайнер чиркнул двигателями о полосу и они загорелись.

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По словам источника «Интерфакса», после того, как самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию людей с задних рядов и они погибли в огне.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Авария SSJ 100 в Шереметьево
Онлайн-трансляция
ТАССРИА Новости
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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