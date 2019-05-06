«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

На данный момент в списке 33 человека, пятеро из которых госпитализированы.
«Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», — говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки
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