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01:20 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» на своем сайте опубликовала список из 33 человек, выживших при жесткой посадке самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, он будет дополняться.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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На данный момент в списке 33 человека, пятеро из которых госпитализированы.

«Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.

Авария SSJ 100 в Шереметьево
Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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