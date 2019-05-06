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12При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет
08:16 (мск), источник: ТАСС

Ространснадзор проведет внеплановые проверки после катастрофы в Шереметьеве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/ — Проверки коснутся аэропорта, авиакомпании «Аэрофлот» и госкорпорации по организации воздушного движения в РФ.

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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Ространсдзор проведет внеплановые проверки авипакомпании «Аэрофлот», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после авиакатастрофы с самолетом SSJ-100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора, опубликованном на сайте ведомства.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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«Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок, — сообщили в Ространснадзора. — Ведомство проверит ПАО “Аэрофлот”, самолет которого совершил аварийную посадку, АО “Международный аэропорт Шереметьево” и ФГУП “Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации” на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов».

Авария SSJ 100 в Шереметьево
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ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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