Ространснадзор проведет внеплановые проверки после катастрофы в Шереметьеве

Ространсдзор проведет внеплановые проверки авипакомпании «Аэрофлот», аэропорта Шереметьево и Государственной корпорации по организации воздушного сообщения после авиакатастрофы с самолетом SSJ-100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора, опубликованном на сайте ведомства.
«Оперативным штабом, созданном в связи с авиапроисшествием в Шереметьево, принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок, — сообщили в Ространснадзора. — Ведомство проверит ПАО “Аэрофлот”, самолет которого совершил аварийную посадку, АО “Международный аэропорт Шереметьево” и ФГУП “Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации” на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов».
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