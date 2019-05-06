Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после ЧП с самолетом в Шереметьеве

Трехдневный траур после катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, объявлен в Мурманской области, написал на своей странице в Facebook врио губернатора региона Андрей Чибис.
«В Мурманской области объявлен трехдневный траур», — сообщил он.
Как сообщается на сайте правительства региона, «решением врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 6, 7 и 8 мая объявлены днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево».
В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.
Как сообщил Чибис журналистам, власти Мурманской области готовы оказать помощь пострадавшим в трагедии.
В Мурманске создан оперативный штаб, в Шереметьево также работают представители правительства региона. Наша задача — как можно быстрее добиться информации о пострадавших и оказать всю необходимую помощь им и их родственникам.
Андрей Чибисврио губернатора региона
При этом, как написал врио губернатора в «Вконтакте», на данный момент власти не располагают полной информацией о состоянии пострадавших. «Официальных данных о пострадавших все еще нет, делаем все возможное, чтобы добиться данных о состоянии наших людей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка», — написал глава региона.
Чибис также выразил соболезнования в связи с трагедией. «Страшные минуты ожидания — следствие устанавливает личности пострадавших, очень важно не ошибиться, мы ждем и молимся, чтобы страшная цифра была меньше. Я всем сердцем соболезную тем, кого коснулась эта ужасная трагедия, мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в этот тяжелый момент», — говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что в мурманском аэропорту для тех, кто приехал встречать своих близких, организована зона ожидания, работают психологи. «Мы сообщаем всю информацию, которую удается добыть. В Москве с мурманчанами наш представитель, который проконтролирует, чтобы каждый смог комфортно переночевать и добраться домой», — отметил Чибис в своем сообщении.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек. По последним данным, выжили 37 человек, 41 человек погиб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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