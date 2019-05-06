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06:05 (мск), источник: Интерфакс

Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке юга Сахалина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на несанкционированной свалке в Долинском районе местный житель во время отдыха на природе в минувшие выходные дни, сообщила агентству «Интерфакс» помощник председателя сахалинского регионального отделения ДОСААФ Елена Тарасенко.

Источник: РИА "Новости"

«Он гулял с собакой в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района (недалеко от Южно-Сахалинска — ИФ)», — сказала Тарасенко.

Собака подбежала к какой-то куче мусора, которая оказалась несанкционированной свалкой, где в том числе, лежал пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны, там же мужчина обнаружил ксерокопию паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области.

По ее словам, свою находку (ордена и ксерокопию паспорта) он передал руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана.

В числе найденных наград — два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Японией», медаль «Ветеран МВД», юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак «Мастер спорта», медаль «360 лет Пожарной охране России».

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«Мы разместили объявление с нашими телефонами в местных СМИ, в понедельник утром нам позвонила дочь ветерана. Она рассказала, что ее отец умер в феврале прошлого года. Ее маме — 94 года, она решила переехать к маме и обратилась в клининговую компанию, чтобы они в квартире ее родителей навели порядок. Личные вещи родителей просила сложить в сторонку. Но работники клининговой компании посчитали эти вещи хламом и выбросили за городом, в том числе пиджак отца с наградами, что стало для семьи шоком. Она поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который передал нам награды ее отца, и сказала, что в ближайшие дни заберет их», — сообщила Тарасенко.

По ее словам, ветеран оказался довольно известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Им уже заинтересовались сахалинские поисковики, которые в своем музее собирают информацию о сахалинских ветеранах ВОВ, местные музеи предложили семье передать награды им в качестве экспонатов. Но дочь ветерана ответила, что пока семья не готова расстаться с наградами, которые им дороги как память об отце.

Информация о клининговой компании, устроившей несанкционированную свалку, передана контролирующим органам для принятия мер.

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