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06:14 (мск), источник: ТАСС

Первый рейс «Аэрофлота» до Москвы отправился из Мурманска после катастрофы в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Задержанный почти на три часа рейс SU1323 авиакомпании «Аэрофлот» в понедельник утром вылетел из Мурманска в московский аэропорт Шереметьево. Это первый рейс авиакомпании в данном направлении после трагедии, произошедшей в воскресенье в Москве с самолетом «Сухой Суперджет 100», сообщили ТАСС в пункте вылета.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Ранее сообщалось, что изначально вылет был запланирован на 02:50 мск, о задержке было объявлено дважды. Сначала он был перенесен на 03:30 мск, затем на 05:20 мск.

«Самолет вылетел в 05:31 мск», — сообщил собеседник агентства.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, восемь человек, встречавших рейс из Москвы, ожидали в аэропорту Мурманска информацию о своих родственниках и знакомых, которые находились на борту самолета «Сухой Суперджет 100». «С нашей стороны силы и средства медицинские все на месте, мы все в аэропорту вместе с встречающими ждем официальных данных, здесь восемь человек встречающих», — сказал он, уточнив, что люди, находящиеся в аэропорту, пока не знают, в каком состоянии их близкие.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.

Авария SSJ 100 в Шереметьево
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ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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