Первый рейс «Аэрофлота» до Москвы отправился из Мурманска после катастрофы в Шереметьево

Ранее сообщалось, что изначально вылет был запланирован на 02:50 мск, о задержке было объявлено дважды. Сначала он был перенесен на 03:30 мск, затем на 05:20 мск.
«Самолет вылетел в 05:31 мск», — сообщил собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, восемь человек, встречавших рейс из Москвы, ожидали в аэропорту Мурманска информацию о своих родственниках и знакомых, которые находились на борту самолета «Сухой Суперджет 100». «С нашей стороны силы и средства медицинские все на месте, мы все в аэропорту вместе с встречающими ждем официальных данных, здесь восемь человек встречающих», — сказал он, уточнив, что люди, находящиеся в аэропорту, пока не знают, в каком состоянии их близкие.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы, по данным Минздрава России, шесть человек.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.