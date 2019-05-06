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09:32 (мск), источник: Ведомости

В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек

Это первая катастрофа с человеческими жертвами при коммерческой эксплуатации SSJ-100.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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фотографий
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фотографий

Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолет SSJ-100 государственной авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным СКР, погиб 41 человек.

Самолет выполнял регулярный рейс из Москвы в Мурманск.

Пилот Денис Евдокимов и бортпроводница Татьяна Касаткина рассказал изданию Baza, что через 10 минут после вылета из Москвы в лайнер попала молния.
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Это повредило электронику самолета. Он перешёл в режим прямого управления, была потеряна связь с землёй, и пилоты приняли решение возвращаться в «Шереметьево». Через аварийную радиочастоту экипаж запросил экстренную посадку. Хотя связь с землёй была прерывистой, но, по словам Евдокимова, диспетчеры выдавали экипажу курс. Однако это не спасло от проблем. Из-за плохих метеоусловий самолет смог приземлиться только со второго раза и сразу после посадки загорелась хвостовая часть самолет. Пылающий самолет проехал по взлетно-посадочной полосе, что зафиксировано многочисленными съемками очевидцев. Сразу после остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера. Некоторые пассажиры покидали самолет, взяв личные вещи.

Информация официальных органов о погибших и пострадавших первое время была противоречивой.

СКР примерно через 2 часа после катастрофы сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших. У МЧС такой информации не было. Позже СКР опубликовал информацию о 13 погибших, а после полуночи официально сообщил, что в результате трагедии погибло более половины людей, находившихся на борту. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, шесть пострадавших были доставлены в клиники в Москву. У одной пациентки в центре Вишневского — ожоги 15−18% поверхности тела и множественные травмы, уточнила она.

В Шереметьево при посадке загорелся самолет
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По факту крушения лайнера СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Президенту Владимиру Путину было доложено об авиакатастрофе. Ространснадзор сообщил, что начал внеплановые проверки «Аэрофлота» и «Шереметьево». В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

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Это первая катастрофа SSJ100 с человеческими жертвами, хотя самолет уже несколько раз попадал в инциденты.

Например, в феврале один из принадлежащих «Аэрофлоту» SSJ100 вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой.

SSJ100 — первый в постсоветской истории разработанный в России пассажирский самолет. Его созданием занималось АО «Гражданские самолеты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Впервые самолет поднялся в небо в мае 2008 г., а в эксплуатацию был введен в 2011 г. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сейчас в эксплуатации 139 самолетов. 106 из них в России, 33 — за рубежом. В авиапарке «Аэрофлота» сейчас 50 самолетов SSJ100, и заказано еще 100 шт.

ЧП в Шереметьеве: СК выясняет причины авиакатастрофы
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
Авария SSJ 100 в Шереметьево
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ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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