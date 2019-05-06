В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек

Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» потерпел крушение самолет SSJ-100 государственной авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным СКР, погиб 41 человек.
Самолет выполнял регулярный рейс из Москвы в Мурманск.
Это повредило электронику самолета. Он перешёл в режим прямого управления, была потеряна связь с землёй, и пилоты приняли решение возвращаться в «Шереметьево». Через аварийную радиочастоту экипаж запросил экстренную посадку. Хотя связь с землёй была прерывистой, но, по словам Евдокимова, диспетчеры выдавали экипажу курс. Однако это не спасло от проблем.
СКР примерно через 2 часа после катастрофы сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших. У МЧС такой информации не было. Позже СКР опубликовал информацию о 13 погибших, а после полуночи официально сообщил, что в результате трагедии погибло более половины людей, находившихся на борту. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, шесть пострадавших были доставлены в клиники в Москву. У одной пациентки в центре Вишневского — ожоги 15−18% поверхности тела и множественные травмы, уточнила она.
По факту крушения лайнера СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Президенту Владимиру Путину было доложено об авиакатастрофе. Ространснадзор сообщил, что начал внеплановые проверки «Аэрофлота» и «Шереметьево». В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
Например, в феврале один из принадлежащих «Аэрофлоту» SSJ100 вернулся в аэропорт вылета
SSJ100 — первый в постсоветской истории разработанный в России пассажирский самолет. Его созданием занималось АО «Гражданские самолеты Сухого» при участии
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