Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Кремля на слова Трампа об отношениях Москвы и Вашингтона
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Плюс парик, минус глаз: как изменились Мстители за 10 лет
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Современные акушерки vs повитухи: 6 отличий
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ бортпроводника
41 человек погиб при ЧП с SSJ 100 в Шереметьево
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Почему малая авиация спасет страну от коллапса
Светлана Лобода показала роскошную фигуру в смелом купальнике
73-летний Петросян увез молодую возлюбленную на отдых в Сочи
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Сборная России отказалась от призовых из-за долга
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
16При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет
09:57 (мск), источник: Интерфакс

В «Шереметьево» найдены «черные ящики» аварийного Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — В «Шереметьево» найдены оба «черных ящика» аварийного Superjet, они в нормальном состоянии, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник, знакомый с ходом расследования.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
10:26 (мск)Причиной катастрофы в «Шереметьево» стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки», — сказал источник.

По данным собеседника агентства, расшифровка может занять от двух недель до месяца.

В результате пожара на борту SSJ-100, вечером в воскресенье выполнявшего рейс Москва — Мурманск, погибли более 40 человек. Самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» вскоре после вылета и загорелся во время аварийной посадки.

Аварийная посадка: в Шереметьеве погиб 41 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Причиной катастрофы в «Шереметьево» стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Тела 17 жертв ЧП в Шереметьево извлекли из самолета
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
Источник: причиной катастрофы SSJ-100 стал отказ электроники
Зачем Дональд Трамп звонил Владимиру Путину
Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке юга Сахалина
ВЦИОМ: около половины россиян не может жить без интернета
Россия может выйти из конвенции по правам человека
Российские хоккеисты провели последний матч перед ЧМ-2019
Спорт
Хоккейная «дрим-тим» из РФ перед ЧМ выиграла один матч из трех Россияне одержали одну победу в трех встречах и заняли третье место на заключительном в этом сезоне этапе Еврохоккейтура, при этом выиграв общий зачет
Hi-Tech
Винтокрылые гиганты: самые большие вертолеты мира Из СССР и США.
Авто
Как ездить в дождь: основные правила Весна — пора не только сухого асфальта, но и сильных ливней. Главные опасности дождя — он ухудшает и сцепление с дорогой, и видимость. Поэтому возрастает риск попасть в неприятную ситуацию
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть Актриса умилила поклонников
Леди
73-летний Петросян увез молодую возлюбленную на отдых в Сочи И хотя влюбленные не выкладывают совместных фотографий в инстаграм, судя по геотегам, они отдыхают вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь