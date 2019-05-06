В «Шереметьево» найдены «черные ящики» аварийного Superjet

«Обнаружены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки оба бортовых самописца — речевой и параметрический. Их состояние приемлемое для расшифровки», — сказал источник.
По данным собеседника агентства, расшифровка может занять от двух недель до месяца.
В результате пожара на борту SSJ-100, вечером в воскресенье выполнявшего рейс Москва — Мурманск, погибли более 40 человек. Самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» вскоре после вылета и загорелся во время аварийной посадки.
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