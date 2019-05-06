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10:03 (мск), источник: RNS

На химическом заводе в Пермском крае произошел взрыв

На химическом заводе «Азот», который находится в Березниках Пермского края, произошел взрыв, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Источник: РИА "Новости"

«Полтора часа прошло с момента ЧП. Все подробности уточняются», — заявили агентству.

По предварительным данным, погибли три человека. Агентство отмечает, что взрыв мог произойти из-за вскрытия болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

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