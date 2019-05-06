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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) погиб в авиакатастрофе, пытаясь спасти пассажиров в горящем хвосте лайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в авиакругах.

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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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По словам источника, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю дверь самолета, а в хвостовой части с людьми находился бортпроводник Максим Моисеев. Он безуспешно пытался открыть дверь в горящей части самолета.

Собеседник агентства отметил, что бортпроводник до последнего не покидал самолет и погиб.

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Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

6 мая на месте авиакатастрофы обнаружили два черных ящика. Еще два бортовых самописца, которые были установлены в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Аварийная посадка: в Шереметьеве погиб 41 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
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