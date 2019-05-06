Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ощущение балагана»: политолог о заявлениях штаба Зеленского
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
«Я изуродована»: как убивает пластическая хирургия
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Госпереворот в Венесуэле: Каракас просит мир не вмешиваться Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Венесуэлы
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Современные акушерки vs повитухи: 6 отличий
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ бортпроводника
41 человек погиб при ЧП с SSJ 100 в Шереметьево
Необычные находки в старых гаражах (фото, видео)
Почему малая авиация спасет страну от коллапса
Светлана Лобода показала роскошную фигуру в смелом купальнике
73-летний Петросян увез молодую возлюбленную на отдых в Сочи
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
16При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет
10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
10:26 (мск)Причиной катастрофы в «Шереметьево» стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что у большинства погибших обнаружены сильные термические ожоги.

Ранее сообщалось, что для установления личности жертв крушения SSJ-100 будет проведена генетическая экспертиза.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова, как передает «Интерфакс», заявила, что выжили в общей сложности 38 человек — 34 пассажира и четыре члена экипажа.

Авиакатастрофа в «Шереметьево» унесла 41 жизнь
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 Что не так с сексом в «Игре престолов»
Горбачев усомнился в здравом смысле России и США
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Причиной катастрофы в «Шереметьево» стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Тела 17 жертв ЧП в Шереметьево извлекли из самолета
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
Источник: причиной катастрофы SSJ-100 стал отказ электроники
Зачем Дональд Трамп звонил Владимиру Путину
Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке юга Сахалина
ВЦИОМ: около половины россиян не может жить без интернета
Россия может выйти из конвенции по правам человека
Российские хоккеисты провели последний матч перед ЧМ-2019
Спорт
Хоккейная «дрим-тим» из РФ перед ЧМ выиграла один матч из трех Россияне одержали одну победу в трех встречах и заняли третье место на заключительном в этом сезоне этапе Еврохоккейтура, при этом выиграв общий зачет
Hi-Tech
Винтокрылые гиганты: самые большие вертолеты мира Из СССР и США.
Авто
Как ездить в дождь: основные правила Весна — пора не только сухого асфальта, но и сильных ливней. Главные опасности дождя — он ухудшает и сцепление с дорогой, и видимость. Поэтому возрастает риск попасть в неприятную ситуацию
Кино
Одри Хепберн — 90: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 343
Сколько стоит отдых на пляже? 303
Кошка и подготовка к рождению ребенка 172
Шереметьево. 148
Леди
73-летний Петросян увез молодую возлюбленную на отдых в Сочи И хотя влюбленные не выкладывают совместных фотографий в инстаграм, судя по геотегам, они отдыхают вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь