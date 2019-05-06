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10:23 (мск), источник: РИА Новости

Тела 17 жертв ЧП в Шереметьево извлекли из самолета

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Тела 17 погибших в ЧП с SSJ-100 в Шереметьево извлекли из самолета, 12 из них уже доставлены в морг судебно-медицинской экспертизы Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«Извлечены тела 17 погибших, 12 тел доставлены в морг судебно-медицинской экспертизы № 1 города Москвы», — сказал собеседник агентства.

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

Россияне скорбят по погибшим в аэропорту Шереметьево
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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Тела 17 жертв ЧП в Шереметьево извлекли из самолета
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В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
Источник: причиной катастрофы SSJ-100 стал отказ электроники
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