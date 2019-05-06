Тела 17 жертв ЧП в Шереметьево извлекли из самолета

«Извлечены тела 17 погибших, 12 тел доставлены в морг судебно-медицинской экспертизы № 1 города Москвы», — сказал собеседник агентства.
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.
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