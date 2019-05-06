10:26 (мск), источник: Интерфакс
Причиной катастрофы в «Шереметьево» стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Приоритетной версией аварии SSJ-100 в «Шереметьево» являются множественные отказы техники
«В соответствии с основной версией, на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия
После этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.
Самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса
По разным данным, в авиакатастрофе погибли от 40 до 41 человека.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.