В катастрофе в «Шереметьево» погибли 26 жителей Мурманской области

«Из 41 погибших — 26 это жители Мурманской области. По предварительной информации, погибший бортпроводник тоже житель Мурманской области», — сказал он.
По словам Чибиса, двое погибших детей также из Мурманской области. Кроме того, в числе жертв катастрофы двое сотрудников правительства региона — министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и министерства юстиции.
Позже стало известно, что среди погибших также четверо москвичей и один житель Тамбовской области.
SSJ-100, выполнявший рейс
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