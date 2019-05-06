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11:02 (мск), источник: Интерфакс

В катастрофе в «Шереметьево» погибли 26 жителей Мурманской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Среди погибших в катастрофе в «Шереметьево» 26 человек — жители Мурманской области, сообщил врио губернатора Андрей Чибис.

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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«Из 41 погибших — 26 это жители Мурманской области. По предварительной информации, погибший бортпроводник тоже житель Мурманской области», — сказал он.

По словам Чибиса, двое погибших детей также из Мурманской области. Кроме того, в числе жертв катастрофы двое сотрудников правительства региона — министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и министерства юстиции.

Позже стало известно, что среди погибших также четверо москвичей и один житель Тамбовской области.

SSJ-100, выполнявший рейс Москва-Мурманск, в воскресенье вернулся в «Шереметьево» почти сразу после вылета и загорелся в ходе аварийной посадки. По разным данным, погибли от 40 до 41 человека. Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что среди погибших есть один из бортпроводников.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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