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11:09 (мск), источник: RNS

СК назвал версии катастрофы самолета в Шереметьево

Следственный комитет рассматривает различные версии трагедии в Шереметьево, где в результате возгорания самолета SSJ-100 погиб 41 человек.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении СК.

СКР сообщает, что в ходе оперативного совещания глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Поручено установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, а также всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.

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Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet 100

«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы», — указывается в сообщении.

Ранее самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва-Мурманск, экстренно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся.

Как сообщает СКР, на борту воздушного судна находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Росавиации заявили, что комиссия работает, и вопрос ограничения использования самолетов SSJ-100 является преждевременным.

ЧП в «Шереметьево»: 41 человек погиб на борту «Sukhoi Superjet 100»
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
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