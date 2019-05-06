СК назвал версии катастрофы самолета в Шереметьево

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении СК.
СКР сообщает, что в ходе оперативного совещания глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии. Поручено установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, а также всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей.
«На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и
Ранее самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492
Как сообщает СКР, на борту воздушного судна находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.
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