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11:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме задумались о снятии самолетов Sukhoi Superjet с полетов

Член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев неоднократно докладывал руководству о неудовлетворительном техническом состоянии суперджетов, а также о слабой подготовке пилотов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 6 мая.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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18
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«Я уже обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолетами, и с пилотами. Выводы будут какие-то сделаны, мы со своей стороны попробуем что-то предпринять. Все возмущаются и говорят, что самолет нельзя эксплуатировать, это опасно», — сказал он.

По словам другого собеседника радиостанции в авиационной отрасли, конструкция самолета нарушает основы безопасной эксплуатации.

Он подчеркнул, что, как правило, любые лайнеры оборудованы системами, которые делают удар молнии безопасным для судна.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек.

Ространснадзор проверит «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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