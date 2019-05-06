11:25 (мск), источник: Lenta.Ru
В Госдуме задумались о снятии самолетов Sukhoi Superjet с полетов
Член комитета Госдумы по транспорту,
«Я уже обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолетами, и с пилотами. Выводы будут
Он подчеркнул, что, как правило, любые лайнеры оборудованы системами, которые делают удар молнии безопасным для судна.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек.
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