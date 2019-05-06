Выгоревший салон «Суперджета» сняли на видео

Источник «Интерфакса» уточнил, что на высоте около двух тысяч метров, спустя примерно 10 минут после взлета из Москвы, экипаж подал сигнал бедствия
У лайнера разрушились стойки шасси, их обломки пробили топливный бак, после чего загорелся левый двигатель.
На кадрах видно, что салон самолета, на борту которого находились 78 человек, выгорел полностью, следы копоти заметны даже в кабине пилотов.
Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и 22-летний бортпроводник, до последнего выводивший людей из горящего салона. В больницах остаются девять человек, трое из них в тяжелом состоянии.
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