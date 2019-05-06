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12:14 (мск), источник: Вести.Ru

Выгоревший салон «Суперджета» сняли на видео

Пожар на борту Sukhoi Superjet-100, в воскресенье совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после попадания молнии, начался с левого бака, который получил пробоину в результате попадания фрагментов стойки шасси. Об этом свидетельствуют многочисленные показания пассажиров и экипажа, а также сделанные записи.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:17 (мск)У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Источник «Интерфакса» уточнил, что на высоте около двух тысяч метров, спустя примерно 10 минут после взлета из Москвы, экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники. Командир воздушного судна принял решение не вырабатывать топливо, совершив аварийную посадку с большим перелетом — взлетно-посадочной полосы «Суперджет» коснулся в районе полутора тысяч метров, после чего совершил по меньшей мере три «прыжка».

У лайнера разрушились стойки шасси, их обломки пробили топливный бак, после чего загорелся левый двигатель.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, что салон самолета, на борту которого находились 78 человек, выгорел полностью, следы копоти заметны даже в кабине пилотов.

Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и 22-летний бортпроводник, до последнего выводивший людей из горящего салона. В больницах остаются девять человек, трое из них в тяжелом состоянии.

Обнаружены «черные ящики» разбившегося в Шереметьеве самолета
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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