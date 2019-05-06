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12:24 (мск), источник: Ведомости

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100 после авиакатастрофы

Оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100 после авиакатастрофы в аэропорте «Шереметьево» нет, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Его слова приводит «Интерфакс».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:17 (мск)У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что Росавиация может временно ограничить эксплуатацию SSJ 100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая. Однако в МЧС заявили «РИА Новости», что не планируют отказываться от самолетов SSJ 100. Авиакомпании, в частности, «ИрАэро», «Азимут» и «Якутия», также сообщили, что продолжают использовать самолеты этой модели.

Катастрофа самолета SSJ100, принадлежащего государственной авиакомпании «Аэрофлот», произошла вечером 5 мая. Пассажирский лайнер вылетел из «Шереметьево», выполняя регулярный рейс Москва — Мурманск. Однако через 10 минут после вылета экстренно вернулся в аэропорт. При посадке загорелись двигатели самолета. В результате погиб 41 человек, сообщил Следственный комитет России (СКР). Всего на борту находились 78 пассажиров и членов экипажа.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи рассматривают разные версии катастрофы, среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр лайнера. Изучаются версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на месте аварии найдены «черные ящики» самолета. Дитрих уточнил, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) уже начали расшифровку параметрических данных одного из них, а также работают с двумя другими самописцами.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 При аварийной посадке в «Шереметьево» загорелся самолет
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