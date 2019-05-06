«От жара плавились иллюминаторы». Экипаж и пассажиры о том, что происходило на борту «Суперджета»

Источник в авиакругах рассказал агентству ТАСС, что речь идет о бортпроводнике Максиме Моисееве, который пытался открыть дверь и начать эвакуацию пассажиров в горящей хвостовой части авиалайнера. Эвакуация пассажиров в передней части самолета велась через переднюю дверь по надувному трапу. «С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет», — отметил собеседник агентства. Он рассказал, что бортпроводник до последнего момента не покидал самолет и погиб.
Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, посадивший аварийный Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, сообщил
Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления.
Произошла кратковременная потеря радиосвязи, которую потом удалось восстановить. Экипаж перешел на аварийный режим прямого управления. Помощь экипажу оказали диспетчеры, которые задали курс для вывода самолета на полосу. «Скорость была небольшая, для посадки обычная. Все согласно оперативного сборника экипажа. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости», — рассказал пилот. Он уточнил, что экипаж действовал в рамках двух установленных процедур: возврата на аэродром вылета в случае отказа оборудования и посадки с превышением посадочной массы. «В воздухе у нас не было пламени. Пожар начался уже после посадки, я так понимаю,
Сразу после полной остановки экипаж объявил аварийную эвакуацию. «Сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Сразу на улицу я не смотрел — есть пожарные, нет. Машина пожарных уже была», — рассказал пилот.
О том, как развивалась ситуация на аварийном самолете, рассказала
При касании земли все происходило очень быстро, появился черный дым. Пассажиры повскакивали с кресел, пока самолет еще катил по полосе. Когда самолет остановился, сразу началась эвакуация. Я уже никого не видела, выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров, чтобы не задерживались. Прямо каждого за воротник.
Она уточнила, что все пассажиры орали, что самолет горит. «Но внутри салона пламени не было. Уже потом пассажиры рассказали, что в самолете от жара плавились иллюминаторы» — добавила Касаткина.
Пассажир аварийного самолета Петр Егоров, летевший в Мурманск вместе с женой, сообщил «Комсомольской правде», что сразу после взлета в самолет ударила молния. Авиалайнер развернулся и совершил жесткую посадку.
Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле.
Он рассказал, что на земле они не могли понять, что происходит, вокруг бегали сотрудники МЧС и медики, отпаивающие всех успокоительными.
«Я благодарен Богу, что случилось все именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки стояли рядом. Помещение, где был газ и темно, самая высокая температура, они оттуда помогали выбраться людям, помогали спуститься на трап», — рассказал о своем спасении один из пассажиров самолета, Дмитрий Хлебников.
В сети было выложено видео, сделанное в салоне Superjet 100 в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как пламя охватило крыло самолета. Среди пассажиров начинается паника, но слышны голоса, призывающие людей успокоиться и идти к аварийному выходу.
«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне. Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других», — говорил информированный источник «Интерфакса».
Пассажиры, находившиеся в аэропорту Шереметьево и ставшие свидетелями ЧП, рассказали телеканалу «360» о том, что происходило в зале ожидания. По словам девушки по имени Александра, она увидела приземлившийся горящий самолет через окно терминала F. «Паники не было никакой. Подъехали пожарные и скорая, самолет начали тушить», — сообщила она.
Еще один очевидец уточнил телеканалу, что в самом терминале никаких объявлений о ЧП не было, и порядок рейсов тоже не отменяли, единственное, что по ряду рейсов были изменены коридоры выходов. «Мы видели как выходят люди, выбегают», — говорит очевидец.
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