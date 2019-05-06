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13:45 (мск), источник: Интерфакс

«Аэрофлот» собрался выплатить семьям погибших в Superjet по 5 млн руб

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — «Аэрофлот» может выплатить семьям погибших в произошедшей накануне катастрофе в «Шереметьево», по 5 млн руб., заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 24».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:17 (мск)У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
+7 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС РоссииПодробнее
+7 (8152) 399-999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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«В ближайшее время на совете директоров “Аэрофлота” будет рассмотрен проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, — в объеме по 5 млн рублей», — сказал министр, который возглавляет совет директоров авиакомпании.

Дитрих подчеркнул, что выплаты семьям погибших и пострадавшим будут организованы из трех источников. Одним из них будет страховая компания «Альфа-страхование». Компания предоставит список документов, который передадут в «горячую линию», а также разместят на сайте компании. «Всю необходимую помощь по предоставлению документов пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, Минздрав окажет», — добавил Дитрих.

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Второй тип выплат предоставят регионы. «Сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям будут выплаты в размере 2 млн, пострадавшим 500 тыс. Остальным Московская область выплатит по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тысяч», — сказал Дитрих. «Правительство Мурманской области выплатит по 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим. Кроме того, у нас есть жители других регионов России, сегодня вечером министерство труда и социальной защиты направит губернаторам соответствующих регионов необходимые запросы», — добавил Дитрих.

Регионы также в ближайшее время определяться с размером выплат, сообщил глава Минтранса.

«Правительство Мурманской области выплатит по 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим. Кроме того, у нас есть жители других регионов России, сегодня вечером министерство труда и социальной защиты направит губернаторам соответствующих регионов необходимые запросы», — добавил Дитрих.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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