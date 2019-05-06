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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100

Бортовые самописцы расскажут о действиях экипажа при экстренной посадке.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
Пожар на борту SSJ 100. Оперативная информация
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В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Специалисты Межгосударственного авиакомитета (МАК) приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, изъятых из корпуса совершившего накануне аварийную посадку SSJ 100. В результате начавшегося на борту самолета пожара погиб 41 человек. Среди версий, которые сейчас рассматривают участники расследования, — ошибка в действиях членов экипажа воздушного судна, совершивших аварийную посадку с превышением вертикальной скорости, что привело к разрушению шасси, утечке топлива и пожару.

Следователи и эксперты Следственного комитета России (СКР), а также спасатели всю ночь работали на месте происшествия в аэропорту Шереметьево. Они фиксировали последствия пожара, описывали погибших, тела которых потом направлялись для проведения ДНК-экспертизы. Большинство погибших сильно обгорели, и установить их личности оказалось довольно сложно.

Утром в Шереметьево приехал председатель СКР Александр Бастрыкин, который, осмотрев сгоревший борт, провел оперативное совещание со своими подчиненными.

Во время загрузки произошла ошибка.

По результатам совещания было заявлено, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых:

  • недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта,
  • неисправность воздушного судна,
  • неблагоприятные метеоусловия.

Следствие назначило несколько экспертиз, однако уже сейчас очевидно, что основные выводы будут сделаны по результатам работы технической комиссии Межгосударственного авиакомитета.

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Насколько молнии опасны для самолетов?

В МАКе в первую очередь должны расшифровать записи двух бортовых самописцев сгоревшего SSJ 100, чтобы по ним определить, насколько соответствовали правилам летной эксплуатации воздушного судна действия его экипажа.

Пока известно, что в процессе набора высоты в самолет ударила молния, действия которой вызвали помехи в работе его радиосвязи. По словам пилотов, после этого они приняли решение возвращаться в Шереметьево, откуда взлетели, чтобы следовать в Мурманск. Борт, как говорят пилоты, был тяжелым. Главная проблема заключалась в топливе. Сбрасывать его экипаж не стал, решив садиться с почти полными баками. Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ) SSJ 100 предусматривает такую возможность. В РЛЭ на этот счет сказано, что пилоты должны выдерживать небольшую скорость, не допуская превышения вертикальной скорости при самой посадке. После касания ВПП колесами шасси включить в максимальном режиме реверсы тяги и применить тормоз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по видеозаписям, приземление SSJ 100 оказалось довольно жестким, самолет несколько раз подпрыгнул, что привело к складыванию шасси, повреждению задних баков с топливом и его утечке на полосу.

Трение корпуса и обломков шасси по полосе привело к возгоранию топлива. Через секунды пожар перекинулся на само воздушное судно. Несмотря на действия экипажа, эвакуировать всех пассажиров по надувным трапам не удалось.
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Скорее всего, это было связано с тем, что вскоре после начала эвакуации огонь добрался до 13-го ряда кресел. Возможно, пассажиры, находившиеся ближе к хвосту, были травмированы при жесткой посадке — из них не спасся никто.

По результатам расшифровки бортовых самописцев — а один из них, по предварительным данным, был поврежден — специалисты получат данные о том, насколько необходимы были само возвращение борта в аэропорт вылета и экстренная посадка. Возможно, экипаж поторопился, приняв подобное решение, ставшее в итоге роковым для 41 человека. Кроме того, уже само следствие должно дать оценку действиям аэропортовских пожарных, которые не ждали аварийное судно на полосе, а приехали к нему через несколько минут.

Николай Сергеев

Авария SSJ 100 в Шереметьево
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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