У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100

Специалисты Межгосударственного авиакомитета (МАК) приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, изъятых из корпуса совершившего накануне аварийную посадку SSJ 100. В результате начавшегося на борту самолета пожара погиб 41 человек. Среди версий, которые сейчас рассматривают участники расследования, — ошибка в действиях членов экипажа воздушного судна, совершивших аварийную посадку с превышением вертикальной скорости, что привело к разрушению шасси, утечке топлива и пожару.
Следователи и эксперты Следственного комитета России (СКР), а также спасатели всю ночь работали на месте происшествия в аэропорту Шереметьево. Они фиксировали последствия пожара, описывали погибших, тела которых потом направлялись для проведения
Утром в Шереметьево приехал председатель СКР Александр Бастрыкин, который, осмотрев сгоревший борт, провел оперативное совещание со своими подчиненными.
По результатам совещания было заявлено, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых:
Следствие назначило несколько экспертиз, однако уже сейчас очевидно, что основные выводы будут сделаны по результатам работы технической комиссии Межгосударственного авиакомитета.
В МАКе в первую очередь должны расшифровать записи двух бортовых самописцев сгоревшего SSJ 100, чтобы по ним определить, насколько соответствовали правилам летной эксплуатации воздушного судна действия его экипажа.
Пока известно, что в процессе набора высоты в самолет ударила молния, действия которой вызвали помехи в работе его радиосвязи. По словам пилотов, после этого они приняли решение возвращаться в Шереметьево, откуда взлетели, чтобы следовать в Мурманск. Борт, как говорят пилоты, был тяжелым. Главная проблема заключалась в топливе. Сбрасывать его экипаж не стал, решив садиться с почти полными баками. Руководство по летной эксплуатации (РЛЭ) SSJ 100 предусматривает такую возможность. В РЛЭ на этот счет сказано, что пилоты должны выдерживать небольшую скорость, не допуская превышения вертикальной скорости при самой посадке. После касания ВПП колесами шасси включить в максимальном режиме реверсы тяги и применить тормоз.
Судя по видеозаписям, приземление SSJ 100 оказалось довольно жестким, самолет несколько раз подпрыгнул, что привело к складыванию шасси, повреждению задних баков с топливом и его утечке на полосу.
Скорее всего, это было связано с тем, что вскоре после начала эвакуации огонь добрался до 13-го ряда кресел. Возможно, пассажиры, находившиеся ближе к хвосту, были травмированы при жесткой посадке — из них не спасся никто.
По результатам расшифровки бортовых самописцев — а один из них, по предварительным данным, был поврежден — специалисты получат данные о том, насколько необходимы были само возвращение борта в аэропорт вылета и экстренная посадка. Возможно, экипаж поторопился, приняв подобное решение, ставшее в итоге роковым для 41 человека. Кроме того, уже само следствие должно дать оценку действиям аэропортовских пожарных, которые не ждали аварийное судно на полосе, а приехали к нему через несколько минут.
Николай Сергеев
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