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13:20 (мск), источник: Известия

Авиаэксперт назвал возможную причину катастрофы SSJ-100

Заслуженный летчик России Владимир Романенко назвал грубую посадку возможной причиной пожара на борту Sukhoi Superjet 100. За штурвалом был опытный пилот и грубая посадка могла быть вызвана частичной потерей управляемости самолета из-за попадания в него молнии, сказал 6 мая эксперт в беседе с «Известиями».

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
13:17 (мск)У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером, 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительной информации, в лайнер попала молния, после чего была потеряна радиосвязь. Воздушное судно совершило жесткую посадку, несколько раз подпрыгнув на взлетно-посадочной полосе. От удара о землю самолет загорелся.

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«Это была очень грубая посадка. Сейчас вся система управления самолетов не управляется вручную, а через приемно-компьютерные программы. Если действительно попала молния, частично какие-то электрические цепи могли выйти из строя, а в системе управления разные преобразователи, генераторы, машины электрические — любая из них могла отказать», — сказал Романенко.

В качестве примера отказа электроники он привел недавнюю катастрофу Boeing 737 MAX, который упал после неполадок в системе управления.

Пилоты (SSJ-100. — Ред.) старались как можно быстрее посадить самолет, потому что он неадекватно реагировал на команды экипажа, считает заслуженный летчик РФ. «Они подошли на большой скорости и не смогли забрать штурвал — в связи с этим такая грубая посадка», — добавил специалист.

По его словам, у экипажа опытный командир, который только на самолетах SSJ-100 отлетал два года и налетал почти 2 тыс. часов. «У него (общий. — Ред.) налет уже 6 тыс. часов. Это серьезно, он если не ас, то один из лучших летчиков», — заключил эксперт.

Ранее 6 мая в Следственном комитете России сообщили, что среди основных версий ЧП с самолетом — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров и техническая неисправность.

При пожаре самолета в Шереметьево погиб 41 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
13:13 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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