Авиаэксперт назвал возможную причину катастрофы SSJ-100

SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск накануне вечером, 5 мая. Через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево
«Это была очень грубая посадка. Сейчас вся система управления самолетов не управляется вручную, а через
В качестве примера отказа электроники он привел недавнюю катастрофу Boeing 737 MAX, который упал после неполадок в системе управления.
Пилоты (SSJ-100. — Ред.) старались как можно быстрее посадить самолет, потому что он неадекватно реагировал на команды экипажа, считает заслуженный летчик РФ. «Они подошли на большой скорости и не смогли забрать штурвал — в связи с этим такая грубая посадка», — добавил специалист.
По его словам, у экипажа опытный командир, который только на самолетах SSJ-100 отлетал два года и налетал почти 2 тыс. часов. «У него (общий. — Ред.) налет уже 6 тыс. часов. Это серьезно, он если не ас, то один из лучших летчиков», — заключил эксперт.
Ранее 6 мая в Следственном комитете России сообщили, что среди основных версий ЧП с самолетом — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров и техническая неисправность.
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