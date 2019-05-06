Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский открыто отреагировал на катастрофу в Шереметьево
МАЗ начал принимать заказы на конкурента «Газели»
Светлана Бондарчук показала детские снимки «особенной» дочки
"Самолет своеобразный". Эксперт – о причинах ЧП в Шереметьеве
У каких регионов самый высокий риск невыплат по ипотеке
255 лет Смольному: как готовили фрейлин и покладистых жен5 мая 1764 года Екатерина II подписала указ об образовании новых образовательных учреждений. Тогда же появился Смольный - первое женское учебное заведение в России
Юлия Барановская хочет стать мамой в четвертый раз
Фото Боярской с 5-месячным сыном растрогало сеть
Зеленский быстро отреагировал на катастрофу с самолетом в России
Актеры РФ сбежали от Зеленского в «Сватах»
Фигуристка: У Тутберидзе тренируются со сломанными пальцами
В Англии забили «самый неспортивный гол в истории»
«Знаю, что не идеальна»: история похудения на 40 кг
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Россияне бросились скупать загородное жилье
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
12Визит Ким Чен Ына во Владивосток
16:04 (мск), источник: Интерфакс

Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Глава Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, который выжил в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево», заявил, что видел попавшие в двигатель самолета SSJ-100 молнии.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
15:43 (мск)«Качество сборки SSJ 100 оставляет желать лучшего». Бывшие пилоты — о крушении самолета «Аэрофлота»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Лично я это (что у самолета возникли проблемы — ИФ) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — рассказал Евменьков городской радиостанции «Север FM», которая опубликовала расшифровку телефонной беседы в соцсетях.

«Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно», — отметил Евменьков.

Он сказал, что паники и давки в салоне самолета не было, и выразил благодарность бортпроводникам, «которые по сути нас спасли».
Новость
Насколько молнии опасны для самолетов?

«То, что люди стояли в проходах, да это, действительно, было. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям. Поэтому какое-то время я, например, просто стоял в проходе… В этот момент те, кто хотели, брали с полок вещи. У меня там документы лежали, именно их я схватил и, когда уже началось движение, пошел вперед», — рассказал Евменьков.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Читайте также

Семьи жертв и пострадавших получат материальную компенсацию
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
«Качество сборки SSJ 100 оставляет желать лучшего». Бывшие пилоты — о крушении самолета «Аэрофлота»
Зеленский отреагировал на крушение самолета в «Шереметьево»
У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
«От жара плавились иллюминаторы». Экипаж и пассажиры о том, что происходило на борту «Суперджета»
У следствия возникли вопросы к пилотам Superjet 100
Володин отверг идею предоставить коллекторам доступ к ЕСИА
Бывшие пилоты прокомментировали крушение самолета «Аэрофлота»
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Глава МИД Украины отказался работать с Зеленским
Участники группы Queen оказались богаче Елизаветы II
Спорт
В Питере — пять. Как «Зенит» стал пятикратным чемпионом России Ключевые факторы, позволившие Сергею Семаку в первый же год работы в клубе на посту главного тренера добиться такого успеха
Hi-Tech
Американские военные сбили ракету лазером Будущее уже здесь.
Авто
Mercedes начал выпуск совершенно нового кроссовера Mercedes-Benz начал серийное производство кроссовера EQC — это первая модель нового «электрического» суббренда EQ
Кино
Бузова, Барановская, Бородина: как прошел фестиваль «Жара» В Объединенных Арабских Эмиратах прошло популярное музыкальное шоу
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Тopт... 361
Шереметьево. 228
Страшно летать, девочки 194
Злобные комментарии 188
Леди
Ксения Собчак отдыхает с Константином Богомоловым в Италии Пара устроила себе романтический отпуск
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь