Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о попавших в двигатель молниях

«Лично я это (что у самолета возникли проблемы — ИФ) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — рассказал Евменьков городской радиостанции «Север FM», которая опубликовала расшифровку телефонной беседы в соцсетях.
«Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно», — отметил Евменьков.
«То, что люди стояли в проходах, да это, действительно, было. Например, я выходил далеко не первым и когда поднялся со своего места, идти вперед было невозможно. Передо мной стояли женщина с ребенком, но они даже не шли, видимо, боялись надышаться угарным газом, и в этот самый момент бежать к выходу означало бы бежать по людям. Поэтому
Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.
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