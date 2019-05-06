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20:19 (мск), источник: Ведомости

СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100

Следователи и криминалисты СКР завершили следственные действия на месте крушения самолета SSJ 100, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) они изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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+7 (495) 232-65-40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU1492 Международного аэропорта Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота». Следственный комитет сообщил, что в результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Следователи и специалисты МАК начали расшифровывать данные бортовых самописцев, сопоставлять их с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, уточняет СКР.

Пока проводились следственные действия на месте аварии, аэропорт «Шереметьево» работал с ограничениями, отправляя рейсы лишь по одной из двух взлетно-посадочных полос.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Авиакатастрофа без точного числа жертв: как «Аэрофлот» рассказывает о сгоревшем SSJ 100

Самолет SSJ 100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер начал выполнять регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но через 10 минут после вылета из «Шереметьево» экстренно вернулся в аэропорт. По словам членов экипажа, в воздушное судно ударила молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. При посадке самолет загорелся. Всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР сообщил о 41 погибшем.

СКР ранее сообщал, что прорабатывает сразу несколько версий. В числе причин трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Авария SSJ 100 в Шереметьево
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
 В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погиб 41 человек
Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ 100
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